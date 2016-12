Bisnis Apa Yang Menarik Tahun Depan?

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi bisnis perikanan pada tahun lalu mencapai 47 miliar dollar Amerika Serikat (AS) per tahun.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diestimasi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini. Lantas, bisnis apa saja yang diestimasi akan tetap bagus dan menguntungkan pada tahun depan?

Anggawira, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), mengestimasi pada tahun depan bisnis yang masih akan menjanjikan adalah e-Commerce dan digital. “Karena semua bisnis arahnya kesana,” ungkap dia dalam acara Kafe BCA ke-4 bertema “Economic Outlook 2017.

Menurut Angga, bisnis maritim juga masih sangat menjanjikan. Pasalnya, luas laut Indonesia mencapai 70 persen dari total wilayah NKRI. Tak hanya itu, mayoritas pengusaha Indonesia masih berfokus pada bisnis di darat dibandingkan di laut. “Banyak peluang yang belum tersentuh,” ucap Angga.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi bisnis perikanan pada tahun lalu saja mencapai 47 miliar dollar Amerika Serikat (AS) per tahun. Sementara, potensi bisnis pariwisata bahari mencapai 29 miliar dollar AS per tahun.

Selain itu, Angga mengungkapkan bisnis agro industri, pertanian, dan pariwisata juga masih sangat menjanjikan. “Saya menyarankan mulai melirik bisnis-bisnis yang berbasis di pedesaan,” kata Angga.

Sumber : Website BCA Prioritas