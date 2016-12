APL Residential Terus Berkomitmen Membangun Negeri Melalui Properti | SWA.co.id

Tahun 2016 merupakan tahun penuh tantangan, namun juga tahun penumbuh harapan bangkitnya industri properti di Indonesia. Kondisi makro tersebut juga dirasakan oleh PT Agung Podomoro Land. Tbk (APL). Sepanjang tahun 2016, APL tetap optimistis berkarya membangun negeri Indonesia melalui berbagai proyek properti di sejumlah wilayah Nusantara.

“Sebagai pengembang yang telah berusia lebih 40 tahun fokus di bidang properti khususnya residential, APL yakin tahun 2017 proyek-proyek unggulan APL akan tumbuh dan menjadi ikon atau kebanggaan stakeholders di wilayahnya” kata Agung Wiradjaya, AVP Strategic Marketing Agung Podomoro Land. Residential, merupakan salah satu layanan bisnis APL, selain trade mall, yang merupakan bagian dari lebih 40 Proyek APL di seluruh Indonesia.

Tahun 2016, proyek unggulan residential APL yang telah melakukan kegiatan pemasaran adalah superblok : Podomoro City Deli Medan, Orchard Park Batam, Borneo Bay City Balikpapan, Podomoro Golf View (PGV) Cimanggis. Selain superblok, residential APL juga masih memasarkan Vila dan Resort Vimala Hills Bogor, dan Apartemen Grand Madison di Podomoro City, serta Grand Taruma Karawang.

“Sepanjang tahun 2016, iklim usaha bisnis properti membaik, khususnya di semester kedua dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah yang pro-properti seperti tax amnesty dan penguatan kebijakan program pembangunan 1 juta rumah. Kami harapkan rebound mulai terlihat tahun 2017,” tambah Agung. Berikut adalah momen penting, APL residential sepanjang tahun 2016 di antaranya :

Mei 2016 – Topping Off Podomoro City Deli Medan

Pada 29 Mei 2016, Agung Podomoro Land di Medan, Sumatera Utara, melakukan seremoni pemasangan atap bangunan sebagai tanda selesainya proses kontruksi (topping off) pada 2 tower kondominium Podomoro City Deli Medan (PCDM), yakni Tower Tribeca Southern dan Tower Tribeca Northern. Tower setinggi 35 lantai ini, melengkapi superblok PCDM seluas 5,2 hektar yang rencananya akan dilengkapi dengan shopping mall, 5 tower apartemen, office tower, dan taman terbuka Tribeca Park. Kedua tower kondominium ini dilengkapi dengan fasilitas private lift dan teknologi smart home lighting, sehingga menjadikannya sebagai hunian paling mewah dan prestisius di Medan. Terletak di Jalan Putri Hijau, yang merupakan jalur utama kawasan bisnis (Commercial Businness District/CBD) kota Medan, PDCM merupakan superblok pertama di Medan yang mengusung konsep One Stop Living, Working, Shopping, and Traveling. Dari superblok PCDM ini hanya perlu 5 menit jalan kaki ke Stasiun Kota Medan yang merupakan stasiun utama kereta api Bandara Internasional Kuala Namu.

5 Juni 2016 – Ground Breaking Podomoro Golf View Cimanggis

Kawasan hunian terpadu Podomoro Golf View, Cimanggis, dibangun sebagai wujud komitmen Agung Podomoro Land terhadap program pemerintah dalam penyediaan 1 juta rumah, pada 5 Juni 2016, Agung Podomoro Land melakukan seremoni ground breaking (peletakan batu pertama) superblok Podomoro Golf View (PGV) di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Superblok ini menempati lahan seluas sekitar 60 hektar di pinggir tol Jagorawi pintu Cimanggis. Direncanakan di dalamnya akan berdiri 25 tower apartemen, terdiri dari 37.000 unit apartemen berbagai ukuran. Untuk tahap awal, sedang dibangun 3 apartemen dengan bekerjasama dengan PT Wika Gedung sebagai kontraktornya.

Keberadaan PGV ini ternyata sangat diminati pasar, khususnya keluarga muda. Dikelilingi 3 padang golf yakni Jagorawi Golf and Country Club, Emeralda Golf Club, dan Riverside Golf Club, pemandangan sekitar superblok ini sangat hijau dan asri. Kompleks akan dilengkapi berbagai sarana modern seperti taman kota, terintegrasi dengan LRT Station, pasar modern, tempat ibadah, shuttle bus, dan sarana pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi. Saat ini, dari 3 unit tower apartemen yang sedang dibangun yakni Tower Dahoma, Tower Balsa, dan Tower Cordia, sebanyak lebih dari 80% unit apartemen sudah terjual. PGV menawarkan tiga tipe apartemen, yakni tipe studio seharga Rp 198 juta, tipe 2 bedroom seharga Rp330 juta, dan tipe 3 bedroom seharga Rp 473 juta. Atau kalau dihitung per satuan sekitar Rp 9,4 juta per meter persegi. Berbagai aktivitas di PGV sudah mulai berdenyut dengan berbagai aktivitas komunitas, seperti komunitas sepeda dengan kegiatan bike-track nya di pertengahan Desember 2016. APL juga telah mendapatkan komitmen dari Yayasan Gunadarma dan Yayasan Kanisius untuk mengembangkan sektor pendidikan di dalam kawasan PGV.

11 Agustus 2016 – Topping Off Podomoro Borneo Bay Balikpapan

Pada 11 Agustus 2016, Agung Podomoro Land melakukan seremoni pemasangan atap bangunan sebagai tanda selesainya proses kontruksi (topping off) pada tower apartemen di superblok Borney Bay City, Balikpapan, Kalimantan Timur. Setelah melalui proses finishing, diharapkan apartemen berisi 1.220 unit berbagai ukuran ini akan mulai diserah terimakan tahun 2017. Terletak di pinggir Teluk Balikpapan, superblok Borney Bay City mengusung konsep Living in Green and Blue with Harmony menempati lahan seluas 8 hektar. Di dalamnya akan dilengkapi 7 tower apartemen, shopping mall, hotel bintang lima (Pullman Hotel), nature park, beach club, dan gourmet tower. Terletak hanya sekitar 20 menit ke Bandara Internasional Sepinggan, dan 15 menit ke Pelabuhan Semayang, diharapkan superblok ini bisa mendukung program pemerintah setempat yang ingin menjadikan Balikpapan sebagai destinasi wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition) dan menjadi ikon baru Balikpapan.

16 Nopember 2016 – Pengumuman Rencana Pembangunan Apartemen Orchad View Batam

Pada 16 Nopember 2016 lalu, Agung Podomoro Land melakukan test pasar dengan mengumumkan rencana pembangunan Apartemen Orchard View di dalam superblok Orchard Park Batam yang selama ini sudah dikembangkan oleh APL. Diluar dugaan, sambutan terhadap rencana ini begitu luas, terbukti dalam 2 hari saja, sekitar 200 pemesan telah menghubungi marketing Orchard Park Batam, dan beberapa bahkan telah menyetorkan komitmen fee pemesanan unit apartemen yang akan dibangun. Respon luar biasa ini begitu menggembirakan, dan langsung disambut oleh APL untuk mewujudkannya. Pada Maret 2017 mendatang, proses pembangunan apartemen Orchard View itu akan dilaunching. Apartemen ini akan berlokasi tak jauh dari Batam Center, berhadapan dengan pemandangan Marina Bay, Singapura, dan menawarkan pemandangan laut dan taman kota.