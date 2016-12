Sibak Kelebihan Infinix Zero 4 | SWA.co.id

Ponsel telah menjadi teman setia. Kekuatan kamera dalam ponsel sangat penting untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Infinix, brand global yang memimpin 5 pasar yang tengah berkembang, meluncurkan varian seri Zero terbarunya, Zero 4 dan Zero 4 Plus. Mereka menyematkan Optical Image Stabilization (OIS), Laser Autofocus (Laser AF), dan 4x Sharper Zoom.

“Zero 4 dan Zero 4 Plus ditujukan untuk mereka pemerhati perkembangan teknologi, khususnya kamera yang dilengkapi OIS dan laser focus juga penyematan modus PRO dalam software kamera yang dapat menginspirasi penggunanya untuk mengeksplorasi kreatifitas mereka lebih jauh,” ujar Marcia Sun, Country Manager Infinix Mobility Indonesia dalam rilisnya.

Tak hanya itu, permukaan layar 2.5D Full HD dengan pelindung Corning Gorilla Glass generasi ketiga pada Zero 4 dan Zero 4 Plus dibalut metal aluminum unibodi yang dibuat secara menyeluruh menggunakan teknologi nano lengkap dengan fingerprint scanner menghasilkan tampilan elegan, kuat dan nyaman saat berada dalam genggaman tangan.

“Ada 3 hal utama yang membuat seri flagship dari Infinix ini layak disebut The PRO. Kamera PRO dengan OIS dan Laser Fokus. Desain PRO berbodi metal dan layar 2.5D dengan proteksi Gorilla Glass generasi ketiga. Kinerja PRO dengan prosesor 10 inti dengan RAM 4GB pertama di Indonesia untuk Infinix Zero 4 Plus,” ujar Anis Thoha Manshur, Marketing Manager Infinix Mobility.

Berikut adalah fitur utama pada Infinix Zero 4 X555 dan Zero 4 Plus X602:

– Kamera Belakang 20.7 MP dengan sensor Sony IMX 230 (Zero 4 Plus) dan 16 MP dengan sensor Sony IMX 298 (Zero 4) dengan true tone flash LED dan Optical ImageStabilization

– Laser Autofocus yang inovatif membuat titik fokus lebih akurat.

– 4x Sharper Zoom yang membuat objek semakin dekat

– Kontrol Kamera Mode Pro manual yang memberikan keleluasaan mengatur jenis fokus, jarak, exposure, ISO, white balance, kecepatan rana, dan fotografi makro.

– Wide Angle Lens 78° pada kamera depan 13 MP (Zero 4 Plus) dan 83° pada kamera depan 8 MP (Zero 4) lengkap dengan Soft LED Flash dan fitur Wide Selfie.

– Spesifikasi Mumpuni dengan prosesor 64-bit 8 inti dengan RAM 3 GB dan ROM 32GB untuk Infinix Zero 4.

– XOS Terbaru Berbasiskan Android M adalah pengembangan terkini dari XUI yang aman, trendi dan efisien dengan roadmap perkembangan Android Nougat.

Fitur Exclusive Pada Infinix Zero 4 Plus X602

– Helio X20 Performance Pro prosesor 64-bit 10 inti dengan RAM 4 GB pertama di Indonesia dengan arsitektur CPU tri-cluster untuk konfigurasi kecepatan dan penggunaan daya yang efisien.

– Smart PA + 5.3V yang mengkonfigurasi suara sesuai dengan lingkungan sekitar untuk produksi suara speaker yang seimbang dan jernih.

– Kontrol Suara Pintar untuk mengoperasikan smartphone menggunakan suara yang bisa diatur sesuai dengan kebiasaan pengguna.

– Multi Akun untuk menggunakan 2 akun media sosial seperti Facebook, Whatsapp dan aplikasi lainnya dalam satu smartphone.