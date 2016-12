Nissan Navara Menangkan 2 Penghargaan | SWA.co.id

PT Nissan Motor Indonesia (NMI), melalui produk Nissan Nissan All New Navara memmenangkan kategori “Best Double Cabin” dari Auto Bild Indonesia Award 2016 dan “Best Pickup Truck Of The Year” dari ASEAN Car of The Year 2016. Penghargaan juga diperoleh Nissan Navara, kendaraan model kabin ganda milik Nissan– yang memiliki pengalaman 80 tahun dalam membuat kendaraan pick-up yang handal– sebagai “Best Pickup Truck of The Year” di ASEAN Car of The Year Award 2016, yang diselenggarakan oleh grup media iCar Asia, Mobil123.com, dan Otospirit.com.

Nissan Navara merupakan pemimpin pasar di segmen kendaraan kabin ganda untuk penggunaan pribadi (private segment). Pada April 2015, Nissan meluncurkan All New Navara dengan dua tipe, VL (private type) dan SL (fleet/commercial type). Sejak diluncurkan, Navara meraih berbagai penghargaan secara global dari berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Menurut Hana Maharani, Head of Communication NMI, adanya penghargaan yang diberikan kepada Nissan Navara tersebut membuktikan bahwa pick-up double cabin tersebut memiliki bebebrapa keunggulan, tidak hanya unggul dengan kekuatan mesin dan chassis untuk keperluan on-road dan off-road, namun juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti Vehicle Dynamic Control dan Hill Start Assist yang membuat berkendara lebih mudah menyenangkan diberbagai medan.

Fitur seperti Vehicle Dynamic Control (untuk mencegah oversteer dan understeer saat berkendara) dan Hill Start Assist (membantu saat berada di tanjakan) bagian dari teknologi Intelligent Driving dari visi Nissan Intelligent Mobility, yang merupakan visi Nissan dalam mewujudkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi sang pengguna.

Visi Nissan Intelligent Mobility merupakan panduan global Nissan dalam menghadirkan berbagai inovasi teknologi untuk masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan, lewat tiga pilar utama, yaitu Intelligent Driving, Intelligent Power, dan Intelligent Integration. Sekarang ini, konsumen di Indonesia juga sudah bisa merasakan keunggulan Intelligent Mobility ini di beberapa kendaraan milik Nissan yang disematkan fitur seperti Active Ride Control, Active Trace Control, Active Engine Brake, Nissan Safety Shield, Xtronic CVT Advanced Technology, Hands Free Power Door, dan Hill Start Assist “Kami senang teknologi ini diterima dan diapresiasi oleh konsumen Nissan. Navara juga merupakan bukti keahlian Nissan selama 80 tahun membuat kendaraan pick-up yang handal”, tutur Hana.

Nissan All New Navara merupakan kendaraan kabin ganda yang sesuai untuk berbagai medan yang menantang, mulai dari aspal, tanah, hingga permukaan berbatu. Dengan kombinasi fitur canggih Hill Start Assist, Hill Descent Control, electronic locking rear differential, Shift on-the-fly four wheel drive, rear 5-link with coil spring suspension serta mesin bertenaga besar, All New Navara telah diuji lewat berbagai mulai dari merambah Aceh dengan kawasan Leuser-nya yang liar, menanjak di Gunung Tambora, menjelajah Gunung Sibayak dan 50 gunung lainnya di Tanah Air.